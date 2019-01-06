Дачников обязали уведомлять власти о перестройке домов

Владельцы земельных участков будут обязаны уведомлять местные власти о намерении перестроить дома, сообщает «Российская газета» .

Уточняется, что изменения касаются как индивидуальных, так и садовых построек.

В случае отсутствия уведомления у владельца могут возникнуть проблемы при регистрации прав собственности, кроме того, власти могут потребовать признать жилой дом самостроем.

После завершения стройки владелец также обязан передать технический план.