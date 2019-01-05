В посольстве подтвердили захват россиян у берегов Бенина

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Посольство России в Бенине подтвердило, что шестеро захваченных у берегов страны моряков являются гражданами России. Об этом сообщается на странице дипломатической миссии в фейсбуке.

Отмечается, что в момент нападения на судно MSC Mandy на нем находились 24 человека, большинство из которых — россияне.

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«Нападавшие захватили 6 человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные – граждане России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о захвате российских моряков.