В посольстве подтвердили захват россиян у берегов Бенина
Посольство России в Бенине подтвердило, что шестеро захваченных у берегов страны моряков являются гражданами России. Об этом сообщается на странице дипломатической миссии в фейсбуке.
Отмечается, что в момент нападения на судно MSC Mandy на нем находились 24 человека, большинство из которых — россияне.
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«Нападавшие захватили 6 человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные – граждане России», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о захвате российских моряков.