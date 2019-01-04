Умер Борис Аверин

Российский филолог и писатель Андрей Аствацатуров сообщил о кончине литературоведа, доктора филологических наук, профессора кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ Бориса Аверина. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Аверин умер в возрасте 76 лет.

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«Сегодня скончался Борис Валентинович Аверин - замечательный ученый, блестящий лектор, специалист по серебряному веку, добрый, сердечный человек», — написал Аствацатуров.

Он также отметил профессионализм, интеллигентность и ясность ума Аверина.