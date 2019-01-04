В Магнитогорске началось прощание с жертвами трагедии

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Началось прощание с жертвами частичного обрушения дома в Магнитогорске, передает РИА «Новости».

Как отмечается, сегодня проходят похороны одного из погибших в результате трагедии.

По данным агентства, что на церемонию прощания пришли десятки человек.

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Ранее сообщалось, что врачи оценили состояние десятимесячного младенца, которого спасатели извлекли из-под завалов частично обрушенного дома в Магнитогорске.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. Взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома.