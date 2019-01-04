Guardian: в Британии готовят тысячу полицейских на случай «жесткого» Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/831/12085831/RTX39YRS-pic905-895x505-37822.jpg">

В январе около тысячи полицейских из Шотландии и Англии подготовятся к переброске в Северную Ирландию, чтобы обеспечить безопасность на возможных протестах в случае выхода Британии из состава Евросоюза без сделки по Brexit. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что о дополнительных силах попросили полицейские Северной Ирландии. В издании подчеркнули, что власти Северной Ирландии в данный момент оценивают вероятность выхода Британии из Евросоюза без сделки как «очень высокую».

Ранее экс-министр по Brexit Дэвид Дэвис посоветовал британскому премьер-министру Терезе Мэй отложить голосование по сделке по Brexit.