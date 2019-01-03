Испанку приговорили к тюрьме за приставания к подруге под видом мужчины

Испанский суд приговорил жительницу Валенсии к пяти годам тюремного заключения за то, что она под видом мужчины домогалась подруги и пыталась выманить у нее деньги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

Как отмечается, жительница Валенсии убедила свою подругу познакомиться с итальянцем, чей аккаунт она создала сама. Впоследствии мошенница под видом мужчины заявила., что больна лейкемией и заставила ее истратить на себя около €1100. Потом женщины встретились. При этом жительница Валенсии заставила подругу завязать глаза, чтобы она не видела болезненного состояния «итальянца», и начала к ней приставать. После этого ее подруга сбежала со свидания.

Ранее журналист The Hollywood Reporter Эрик Гарднер заявил, что президент США Дональд Трамп даст показания по делу о сексуальных домогательствах, в которых его обвиняет Саммер Зервос.