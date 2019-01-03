Задержанный за шпионаж в Москве американец арестован

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Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы задержанного в Москве по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, рассказал об его аресте. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, суд арестовал его подзащитного.

«Сегодня я направил апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда Москвы об избрании меры пресечения», — сказал Жеребенков.

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Он добавил, что попросил отпустить Уилана под залог, размер которого определит суд.

Ранее источник рассказал о задержании с поличным подозреваемого в шпионаже американца.