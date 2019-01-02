В центре Петербурга на людей упал рекламный щит
Рекламный щит обрушился на людей в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МЧС России.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали три человека.
«Рекламный щит упал на Невском проспекте, 148. Трое пострадали, при этом два человека в тяжелом состоянии», — подчеркнули в МЧС.
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По словам представителя министерства, щит мог упасть из-за «усталости металла».
Ранее сообщалось, что под Петербургом поезд протаранил маршрутку.