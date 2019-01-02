Скворцова рассказала о состоянии выжившего под завалами младенца из Магнитогорска

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что эвакуированный в Москву 11-месячный младенец находится в тяжелом, но стабильном состоянии, передает РИА «Новости».

По ее словам, угрозы жизни ребенка нет.

«Угрозы жизни нет, состояние тяжелое, но стабильное, много было сделано за прошедшую ночь», — сказала Скворцова.

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11-месячного младенца спасли из-под завалов после обрушения подъезда дома в Магнитогорске. С серьезными обморожениями и черепно-мозговой травмой его доставили на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.

Ранее появилось видео спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске.

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