Скворцова рассказала о состоянии выжившего под завалами младенца из Магнитогорска
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что эвакуированный в Москву 11-месячный младенец находится в тяжелом, но стабильном состоянии, передает РИА «Новости».
По ее словам, угрозы жизни ребенка нет.
«Угрозы жизни нет, состояние тяжелое, но стабильное, много было сделано за прошедшую ночь», — сказала Скворцова.
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11-месячного младенца спасли из-под завалов после обрушения подъезда дома в Магнитогорске. С серьезными обморожениями и черепно-мозговой травмой его доставили на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.
Ранее появилось видео спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске.
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