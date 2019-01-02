В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
Неизвестные взорвали опору железнодорожного моста в Донецке 1 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Как отмечается, движение по аварийному участку приостановлено.
«В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь», — рассказали в пресс-службе.
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По имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в ДНР рассказали об авиаразведке ВСУ над Горловкой.