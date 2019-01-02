Власти уточнили данные о пропавших без вести под завалами дома в Магнитогорске

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что к настоящему моменту неизвестной остается судьба 27 человек, проживавших в обрушившемся подъезде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6.00 31 декабря. По последним данным, спасатели обнаружили тела 14 погибших. Всего в зоне обрушения проживали 120 человек, судьба 27 них остается неизвестной.

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«По состоянию на 10.00 (мск): 86 граждан — место нахождения установлено, живы, спасено из-под завалов пять человек, один из них ребенок 11 месяцев, шесть госпитализировано, по 27 гражданам организован поиск, 14 тел погибших извлечены», — сообщил Дубровский.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.