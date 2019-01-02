В МЧС рассказали об угрозе спасателям при разборе завалов в Магнитогорске

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Нависающие конструкции на месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Магнитогорске угрожают жизням спасателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По имеющимся данным, в настоящее время решается вопрос об их демонтаже, специалисты пытаются определить траекторию падения нависающих конструкций.

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Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, судьба около 30 из них остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 14.