Москвичей предупредили о сильной метели

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В Москве ожидаются снег, метель, гололедица и ветер с порывами до 17 м/с, передает агентство «Москва».

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 15:00 2 января в Москве ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 м/с, снег, местами метель, гололедица», — сообщили в МЧС.

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Автомобилистам порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств при езде в неблагоприятных погодных условиях.

Ранее синоптики объявили о повышении уровня погодной опасности в столичном регионе 1 января из-за ветра.