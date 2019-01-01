Спасенного под завалами в Магнитогорске младенца эвакуируют в Москву

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Спасенного из-под завалов в Магнитогорске 11-месячного мальчика эвакуируют в Москву, передает РИА «Новости».

Как сообщили в Министерстве здравоохранения России, его состояние оценивается как крайне тяжелое: у ребенка серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

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«По указанию министра здравоохранения России Вероники Скворцовой из Москвы в Магнитогорск вылетает специальный борт ФМБА, на котором для оказания экстренной помощи раненому ребенку отправятся лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи России, специалисты ФМБА. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии», — сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что мать смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.

Также стало известно, что спасатели услышали плач, а ребенка спасло то, что он был тепло укутан.

По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.

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