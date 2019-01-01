Назначен врио главы Парка Горького

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Временным главой Парка Горького в Москве назначен руководитель «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев, передает РИА «Новости».

«Прекращены трудовые отношения с директором и заместителем директора по режиму и безопасности ЦПКиО «Парк Горького». Исполнение обязанностей директора парка временно возложено на руководителя Объединенной дирекции «Мосгорпарк» Вячеслава Дунаева», — сообщили в пресс-службе Департамента культуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить руководителя Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Это произошло после инцидента с переходом через каток в новогоднюю ночь, в результате которого пострадали 10 человек. Пост директора парка с октября 2016 года занимала Марина Люльчук.