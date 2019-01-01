Собянин уволил директора Парка Горького

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить руководителя Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Это произошло после инцидента с переходом через каток в новогоднюю ночь, в результате которого пострадали 10 человек.

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«Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое», — написал Собянин.

Пост директора парка с октября 2016 года занимает Марина Люльчук.

Ранее сообщалось, что в Парке Горького в Москве сломались подпорки пешеходного моста через каток.