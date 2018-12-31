В Китае определили лучшее средство от похмелья

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Китайские ученые выяснили, какое средство от похмелья является самым эффективным. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на научных сотрудников Университета Сунь Ятсена.

По их словам, речь идет о газированной воде с лимоном. Она может снизить концентрацию ацетальдегида, содержание которого в человеческом организме увеличивается после потребления алкоголя.

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Уточняется, что газировка ускоряет выделение фермента, который способствует усвоению, расщеплению и выводу из организма побочных продуктов алкоголя.

Ранее ученые из университета Сассекса выяснили, что месячный отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма.