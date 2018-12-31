После обрушения подъезда в Магнитогорске из дома эвакуированы 60 человек

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Руководитель нештатной пресс-службы Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Алексея Кураев проинформировал, что после обрушения подъезда из жилого дома были эвакуированы 60 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, были эвакуированы жители соседних подъездов дома. В настоящее время они находятся в безопасности.

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«O тех, кто остался без крыши над головой, принято решение о расселении в общежитие», — сказал Кураев.

Он добавил, что для того, чтобы доставить туда людей, были организованы специальные автобусные маршруты.

Ранее сообщалось, что после взрыва дома в Магнитогорске 300 человек разместят в общежитии.

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Известно, что три человека погибли, судьба еще 79 неизвестна.

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