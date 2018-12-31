Пострадавший дом в Магнитогорске может быть непригоден для проживания
Пострадавший в результате взрыва газа дом в Магнитогорске может быть непригоден для проживания, сообщает «Челябинск сегодня».
По словам, вице-губернатора и министа общественной безопасности региона Олега Климова, решается вопрос по дальнейшему проживанию в этом доме.
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Второй вопрос, по его словам, «как не разморозить дом».
В результате взрыва, по предварительной информации, погибли 3 человека.
Ранее сообщалось, что судьба 79 человек остается неизвестной после обрушения подъезда в Магнитогорске.
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