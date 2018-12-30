На Курилах берег завалило селедкой в преддверии Нового года

Берег одного из Курильских островов — Итурупа — оказался полностью покрыт селедкой, которая оказалась выброшена на берег. Видео инцидента опубликовал портал Deita.ru.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 29 декабря.

Автор видео пошутил, что выбросившаяся сельдь — это подарок на Новый год.

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«Вот это настоящая рыбалка! Рыбачим!» — говорит автор видео.

По данным телеканала «Звезда», рыба абсолютно здорова, ее выбросило на берег сильным штормом.

Ранее сообщалось, что в Австралии на берег выбросились 150 дельфинов.