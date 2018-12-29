СК возбудил дело после схода лавины в Хабаровском крае

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после схода лавины на людей в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что сход лавины произошел во время проведения работ на золотодобывающем предприятии.

Ранее в МЧС рассказали о поиске попавших под лавину в Хабаровском крае людей.