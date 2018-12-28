В США скончался самый старый житель

Самый старый житель США, ветеран Второй мировой войны, Ричард Овертон умер в Техасе, сообщает «Би-би-си».

Известный американский военный, заставший нападения японцев на Перл-Харбор и битвы за Иодзиму, скончался в возрасте 112 лет. В последние годы жизни ветеран не хотел вспоминать о войне.

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Сообщается, что Овертон любил виски и сигары.

В 2013 году его заслуги перед страной отметил бывший президент США Барак Обама. Также в техасском городе Остин одну из улиц переименовали в его честь.

Ранее в США на 107-м году жизни скончался Рэй Чавес, который пережил атаку японской армии на военно-морскую базу Соединенных Штатов Перл-Харбор.