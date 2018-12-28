Наступающий год может стать самым теплым в истории
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, передает агентство городских новостей «Москва».
Синоптик пояснил, что это связано с «феноменом Эль-Ниньо», который заключается в повышении температуры воды в Тихом океане и в центральных экваториальных водах.
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«С большой степенью вероятности это явление будет происходить и приведет к тому, что следующий год может стать самым теплым за весь период наблюдений», — заключил Вильфанд.
Он добавил, что 2018 год также оказался одним из самых теплых в истории метеонаблюдений.
Ранее сообщалось, что полярная сова прилетела из Заполярья погреться в «Сокольники».