Наступающий год может стать самым теплым в истории

<img src="//img.gazeta.ru/files3/47/12077047/RTXQU37-pic905-895x505-26167.jpg">

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, передает агентство городских новостей «Москва».

Синоптик пояснил, что это связано с «феноменом Эль-Ниньо», который заключается в повышении температуры воды в Тихом океане и в центральных экваториальных водах.

Реклама

«С большой степенью вероятности это явление будет происходить и приведет к тому, что следующий год может стать самым теплым за весь период наблюдений», — заключил Вильфанд.

Он добавил, что 2018 год также оказался одним из самых теплых в истории метеонаблюдений.

Ранее сообщалось, что полярная сова прилетела из Заполярья погреться в «Сокольники».