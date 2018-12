В Нью-Йорке взорвался трансформатор

На заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс взорвался трансформатор, сообщает местная полиция в твиттере.

В полиции заявили, что «свет», который видели горожане, появился из-за взрыва на предприятии.

«Пожар под контролем. Мы сообщим новости, когда появится больше информации», — говорится в заявлении полиции.

Телеканал NBC News в своем твиттере также выложил фотографию инцидента.

В пожарной службе Нью-Йорка подчеркнули, что пожар потушен. В результате инцидента никто не пострадал.

NYPD advisory: "The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens. The fire is under control, will update as more info becomes available." pic.twitter.com/TzyMm2V3ed