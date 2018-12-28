Сахалинца убила отлетевшая крыша автобусной остановки

В городе Поронайске на севере Сахалина оторванная сильным ветром часть крыши остановочного павильона попала в голову 64-летнему мужчине. Об этом сообщает SakhalinMedia.

Отмечается, что инцидент произошел в 8.30 по местному времени.

По данным портала, оторванный фрагмент крыши попал в голову сахалинца острым углом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее сообщалось, что пытавшегося уплыть в Японию на плоту сахалинца поймали и оштрафовали.