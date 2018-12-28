В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

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В пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ отчитались о завершении строительства заграждения на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей ведомства.

В сообщении пресс-службы ФСБ подчеркивается, что строительство стены было «плановым».

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Отмечается, что на севере Крыма завершены строительство «рубежа инженерно-технических сооружений», а также настройка «сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка».

Представители ведомства добавили, что несколько сотен датчиков различного типа действия размещены на заграждении как скрытым, так и открытым способом.

Ранее норвежский политик заявил о необходимости Запада признать Крым частью России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.