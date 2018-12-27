Lufthansa ответила на обвинения в причастности к ЧП с самолетом Меркель

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Представитель Lufthansa Йенс Крюгер заявил, что компания не несет ответственности за вынужденную посадку лайнера канцлера ФРГ Ангелы Меркель по пути на саммит G20. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Lufthansa всегда соблюдала все авиационные правила.

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Он также добавил, что это, в частности, относится к обязательствам в области документации.

Ранее СМИ сообщили, что Lufthansa несет ответственность за ЧП с самолетом Меркель на пути на саммит G20.