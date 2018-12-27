Генпрокурора Украины обвинили в уголовном правонарушении
Адвокат Масси Найем потребовал завести уголовное дело на генпрокурора Украины Юрия Луценко из-за расследования дела погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Найем обвинил Луценко в разглашении сведений о расследовании дела Гандзюк.
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Как отмечается, подобные действия со стороны Луценко могут привести к негативным последствиям.
Ранее сообщалось, что в СБУ назвали возможную причину убийства Гандзюк.