МВД: в Россию за год не пустили 180 тысяч иностранцев

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Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что ведомство в 2018 году запретило въезд в Россию 180 тыс. иностранцев из-за различных нарушений, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал во время заседания оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений.

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По его словам, за девять месяцев 2018 года в отношении иностранных граждан было принято более 180 тыс. решений о неразрешении въезда.

Горовой добавил, что еще более пяти тыс. иностранцев депортировали, примерно 38 тыс. сократили срок временного пребывания на территории страны.

Ранее сообщалось, что за время военного положения на Украину не пустили более 1500 россиян.