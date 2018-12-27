Глава МИД Австрии призвала наказывать за угрозы журналистам на Украине
Глава австрийского МИДа Карин Кнайсль отреагировала на публикацию журналиста и репортера Кристиана Вершюца, который работает на украинской территории и рассказал, что опасается за свою жизнь. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По ее словам, притеснение свободы прессы на украинской территории является неприемлемым.
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«Я отмечаю с серьезной озабоченностью те условия, в которых оказываются украинские и международные СМИ», — заявила Кнайсль.
Она добавила, что применение силы и угрозы в адрес журналистов должны быть наказаны.
Ранее 57-летний Вершюц обратился к федеральному правительству и руководству телекомпании ORF с просьбой повлиять на ситуацию.