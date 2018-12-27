Австрийский журналист рассказал о страхе за свою жизнь на Украине

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Австрийский журналист и репортер Кристиан Вершюц, который работает на украинской территории, рассказал, что опасается за свою жизнь. Об этом пишет Die Kronen Zeitung.

Отмечается, что 57-летний сотрудник обратился к федеральному правительству и руководству телекомпании ORF с просьбой повлиять на ситуацию.

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«На Украине действуют военизированные, ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства Украины, и пытающимся соблюдать объективность. Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», — заявил Вершюц.

Он добавил, что на одном из украинских сайтов его назвали «агентом Кремля», и подчеркнул, что ему и его сотрудникам на украинской территории может угрожать физическая расправа.

Ранее сообщалось, что бывший журналист Spiegel собирал с читателей «пожертвования для сирот».