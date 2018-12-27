В Подмосковье нашли нарколабораторию, выпускавшую 25 тысяч таблеток экстази в стуки

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В Подмосковье обнаружена подпольная лаборатория, в который в сутки выпускалось в среднем 25 тыс. таблеток МДМА (также известных под названием «экстази»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Она рассказала, что лаборатория была обнаружена в частном доме. Полицейские изъяли около 30 кг порошкообразного вещества, 15 кг наркотических средств, канистры с жидкостью, электронные весы, респираторы и оборудование для производства таблеток.

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«По имеющимся данным, в лаборатории производилось в среднем 25 тыс. таблеток МДМА в сутки», — подчеркнула Волк.

Она добавила, что для продажи наркотики доставлялись в другие регионы с помощью поездов и самолетов.

Ранее сообщалось, что в Германии изъяли пять тыс. таблеток экстази с портретом президента США Дональда Трампа.