В Подмосковье нашли нарколабораторию, выпускавшую 25 тысяч таблеток экстази в стуки
В Подмосковье обнаружена подпольная лаборатория, в который в сутки выпускалось в среднем 25 тыс. таблеток МДМА (также известных под названием «экстази»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Она рассказала, что лаборатория была обнаружена в частном доме. Полицейские изъяли около 30 кг порошкообразного вещества, 15 кг наркотических средств, канистры с жидкостью, электронные весы, респираторы и оборудование для производства таблеток.
«По имеющимся данным, в лаборатории производилось в среднем 25 тыс. таблеток МДМА в сутки», — подчеркнула Волк.
Она добавила, что для продажи наркотики доставлялись в другие регионы с помощью поездов и самолетов.
Ранее сообщалось, что в Германии изъяли пять тыс. таблеток экстази с портретом президента США Дональда Трампа.