Золотов рассказал об «отличной» учебе внука в Англии

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Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил в интервью «Комсомольской правде», что его внук учится на экономиста в Британии.

Во время интервью Золотов возмутился, что Алексей Навальный в своем расследовании о Росгвардии задался вопросом, почему его внук учится в Англии.

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«Мой внук, действительно, учится в Англии. А его учебу оплачивает отец», — объяснил Золотов.

Он заверил, что через три года его внук «вернется», а также выразил надежду, что он будет «хорошим экономистом». При этом глава Росгвардии подчеркнул, что его внук учится «на отлично».

Золотов не уточнил, почему внук предпочел получать образование в Великобритании.

Ранее Золотов прокомментировал заявление Навального о том, что ему якобы принадлежит бывшая дача советского деятеля Анастаса Микояна.