Золотов рассказал об «отличной» учебе внука в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил в интервью «Комсомольской правде», что его внук учится на экономиста в Британии.
Во время интервью Золотов возмутился, что Алексей Навальный в своем расследовании о Росгвардии задался вопросом, почему его внук учится в Англии.
«Мой внук, действительно, учится в Англии. А его учебу оплачивает отец», — объяснил Золотов.
Он заверил, что через три года его внук «вернется», а также выразил надежду, что он будет «хорошим экономистом». При этом глава Росгвардии подчеркнул, что его внук учится «на отлично».
Золотов не уточнил, почему внук предпочел получать образование в Великобритании.
Ранее Золотов прокомментировал заявление Навального о том, что ему якобы принадлежит бывшая дача советского деятеля Анастаса Микояна.