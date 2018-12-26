На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля

В Москве столкнулись три автомобиля, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, в результате аварии пострадали два человека.

«В районе д. 145 на Волгоградском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали два человека», — сказал источник.

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После инцидента было перекрыто движение по двум полосам по направлению к центру.

Ранее сообщалось, что в Москве в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека.