Власти Мали отказались выпускать учебник с главой про гомосексуализм из-за протестов

Власти Мали приняли решение из-за протестов в стране отказаться от издания учебника о половом воспитании, в котором содержалась информация о гомосексуализме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные источники.

«Правительство намеревалось выполнить проект учебника, однако поддалось давлению улицы, чтобы избежать новых социальных потрясений в стране», — сообщили источники.

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Против проекта пособия выступил глава местного Высшего исламского совета Мухаммед Дику, заявив, что чиновники «берут деньги без ведома народа, чтобы портить школу».

Несмотря на то, что министерство образования Мали созвало рабочую группу для корректировки учебника, в начале недели в Бамако прошли акции протеста, которые убедили правительство отказаться от проекта.