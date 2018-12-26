Двум фигурантам дела об изнасиловании дознавателя в Уфе продлили арест

Советский районный суд Уфы продлил арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, одному из трех фигурантов дела об изнасиловании девушки-дознавателя, сообщает ТАСС.

Арест продлен до 28 февраля.

Суд также продлил на два месяца срок содержания под стражей другому фигуранту — экс-полицейскому Павлу Яромчуку.

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В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя дознаватель. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера.

Ранее адвокат дознавателя из Уфы назвала алиби подозреваемых «мышиной возней».