Убивший авиадиспетчера отец-мститель Виталий Калоев стал отцом двойни

Виталий Калоев, убивший швейцарского авиадиспетчера, из-за ошибки которого погибли его жена и двое детей, вновь стал отцом. Об этом на странице в фейсбуке журналистка Ксения Каспари, написавшая о Калоеве книгу.

«Рада сообщить вам, что Виталий Калоев сегодня снова стал отцом. У него родилась двойня. Сын и дочь», — написала Каспари.

Реклама

1 июля 2002 года из-за еевнимательности диспетчера пассажирский самолет Ту-154М столкнулся с грузовым самолетом Boeing 757 над Боденским озером в Германии. Погиб 71 человек, в том числе 52 ребенка. Среди погибших были жена и двое детей архитектора.

В 2004 году Калоев разыскал диспетчера и убил его. Суд приговорил россиянина к восьми годам заключения, но в ноябре 2007 года он был освобождён досрочно.

В 2018 году на экраны вышла лента «Непрощенный», снятая Сариком Андреасяном. В ней Калоева сыграл Дмитрий Нагиев.