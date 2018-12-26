Авиасообщение с Камчаткой прекратилось

Аэропорт Петропавловска-Камчатского был закрыт из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Отмечается, что указанный аэропорт не принимает и не отправляет самолеты, так как произошло обледенение взлетно-посадочной полосы.

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«Если погодные условия не станут хуже, воздушные ворота Камчатки будут открыты в 14.00 (5.00 мск)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Петропавловска-Камчатского отменили занятия в школах в связи с подошедшим к берегам Камчатки циклоном.