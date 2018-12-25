В Соликамске арестовали первого фигуранта дела о пожаре в шахте «Уралкалия»
Соликамский городской суд отправил под стражу одного из подозреваемых по делу о пожаре в шахте «Уралкалия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Всего в качестве подозреваемых в деле о гибели рабочих в результате пожара в шахте фигурируют четыре человека: начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, начальник объекта СКРУ-3 Андрей Артюхин, а также два горных мастера.
Ранее сообщалось, что в шахте в Соликамске возобновили работы после аварии.
22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять человек оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за дыма и глубины, на которой они находились. Все работники погибли. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.