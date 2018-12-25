В Кремле прокомментировали ситуацию с поездкой детей брянских чиновников в Турцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию с поездкой детей брянских чиновников в Турцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, в Кремле узнали о сложившейся ситуации из СМИ, однако не сомневаются, что фонд урегулирует ее.

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«Опять же, здесь нужно четко понимать — речь не идет о государственных деньгах, бюджетных деньгах. Речь идет о деятельности фонда. И, конечно, мы не сомневаемся, что фонд сам предпримет меры, чтобы эту ситуацию урегулировать», — подчеркнул Песков.

Ранее глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов пообещал возместить расходы на поездку детей чиновников в Турцию.