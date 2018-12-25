В УПЦ рассказали о цели принятия на Украине закона о переименовании

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Глава юридического отдела канонической украинской православной церкви (УПЦ) Александр Бахов рассказал, с какой целью церковь была переименована на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бахова, образованная на Украине «новая церковь» конкурирует с канонической УПЦ.

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«К примеру, после объединения УПЦ КП и УАПЦ (так называемая «украинская автокефальная православная церковь»), общее количество приходов составляет около 7 тысяч, из которых реальных, а не на бумаге, 4 тысячи. А приходы УПЦ - более 12 тысяч», — рассказал он.

Таким образом, закон, позволяющий переименовать УПЦ, направлен на ослабление ее позиций и привлечение верующих в «новую церковь».

Ранее в РПЦ рассказали о последствиях создания на Украине новой церкви.