Патриарх Варфоломей рассказал детям, что взял с Порошенко конфеты за «автокефалию»
Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с детьми рассказал, что взял за «автокефалию» для украинской церкви с президента Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что Порошенко имеет шоколадную фабрику и, как и президент США Дональд Трамп, является предпринимателем.
«Сейчас, с радости автокефалии его церкви, хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко», — сказал Варфоломей.
После этого он также раздал конфеты детям, пришедшим колядовать в резиденцию патриарха в Фанаре.
Ранее на Украине глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский потребовал от президента страны Петра Порошенко рассекретить текст соглашения с Константинопольским патриархом Варфоломеем.