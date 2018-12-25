Патриарх Варфоломей рассказал детям, что взял с Порошенко конфеты за «автокефалию»

Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с детьми рассказал, что взял за «автокефалию» для украинской церкви с президента Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что Порошенко имеет шоколадную фабрику и, как и президент США Дональд Трамп, является предпринимателем.

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«Сейчас, с радости автокефалии его церкви, хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко», — сказал Варфоломей.

После этого он также раздал конфеты детям, пришедшим колядовать в резиденцию патриарха в Фанаре.

Ранее на Украине глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский потребовал от президента страны Петра Порошенко рассекретить текст соглашения с Константинопольским патриархом Варфоломеем.