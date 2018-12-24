В Генпрокуратуре отчитались о росте числа коррупционных преступлений в 2018 году
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил на интернет-канале ведомства «Эфир», что в 2018 году выросло количество коррупционных преступлений.
Он констатировал, что за год число преступлений, предусмотренных статьей 291 Уголовного кодекса («Дача взятки»), выросло на 11%. В общей сложности было совершено 29 тыс. преступлений коррупционной направленности.
«За истекший период... число преступлений, которые предусматриваются статьей 291 Уголовного кодекса («Дача взятки»), на территории России составило 2408», — сказал Куренной.
Также официальный представитель рассказал, что с 3094 до 3315 возросло число правонарушений, которые «предусматриваются» 290 статьей Уголовного кодекса («Получение взятки»).
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал мнение о том, что в России широко распространено воровство бюджетных средств.