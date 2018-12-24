Вдова посла Карлова вступилась за детей брянских чиновников

Марина Карлова, которая является вдовой убитого в Турции российского посла Андрея Карлова, вступилась за детей брянских чиновников. Об этом сообщает портал «Брянские новости».

По данным портала, Карлова призвала не обращать внимания на статус родителей участников поездки.

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Как отмечается, она также посетовала на травлю участвовавших в поездке детей.

При этом вдова Карлова подчеркнула, что целью поездки детей было участие в общественно-политическом мероприятии.

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заинтересовалась отдыхом детей брянских чиновников за счет благотворителей.