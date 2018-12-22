Стало известно, проводилась ли проверка шахты «Уралкалия» в Соликамске

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Плановая проверка Ростехнадзором шахты «Уралкалия» в Соликамске, которая должна была пройти в октябре, не была проведена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Станислава Мацова.

Как отмечается, ее перенесли на январь по просьбе компании.

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«Первая проверка у нас должна была быть в октябре, но в связи с тем, что подрядная организация не справлялась с работой (отчасти по объективным причинам), по ходатайству «Уралкалия» данная проверка была перенесена на январь», — заявил Мацов.

Он добавил, что перенос проверки был согласован, и этому есть «подтверждающие письма».

Ранее сообщалось, что спасатели не могут добраться до людей на шахте «Уралкалия» из-за высокой температуры.