У страсбургского стрелка нашли видео с признанием в верности ИГ

Полиция обнаружила на флэш-карте Шерифа Шеката, устроившего стрельбу в Страсбурге, видеозапись с признанием в верности «Исламскому государству» (организация запрещена в России), сообщает BFMTV.

Ранее сообщалось, что пятый пострадавший в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге скончался.

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Шериф Чекатт открыл стрельбу вечером во вторник, 12 декабря, рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате нападения пять человек погибли, еще 13 получили ранения. Нападавший был застрелен при попытке открыть огонь по полицейским.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.