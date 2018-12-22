Суд вынес приговор экс-президенту Приднестровья

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Бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук был приговорен судом к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа в размере более 2,4 млн рублей, передает «Первый Приднестровский».

»Шевчук Евгений Васильевич признан виновным во всех инкриминированных ему эпизодах преступлений: двух эпизодах получения взятки в крупном размере и трех эпизодах превышения должностных полномочий», - заявил начальник управления прокуратуры ПМР Александр Сторожук.

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Сообщается также, что решением верховного суда Шевчук был лишен государственных наград. Приговор ему был объявлен заочно, так как Шевчук находится за пределами страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья.