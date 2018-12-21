В СБУ назвали возможную причину убийства Гандзюк

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В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк могла быть убита из-за расследования незаконной вырубки леса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, речь идет о преступной схеме должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления Херсонской области.

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Как отмечается, факты массовой вырубки лесов в области маскируются под санитарную вырубку поврежденных от пожара деревьев.

При этом СБУ объявила о подозрении в умышленном убийстве семи фигурантам дела Гандзюк.

Ранее сообщалось, что на Украине следствие установило заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.