WSJ: исследование показало резкий рост террористических атак в Европе за 10 лет

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Союзники США в Европе сталкиваются с «серьезной угрозой» терроризма со стороны радикальных исламистов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на еще не опубликованный доклад Центра стратегических и международных исследований.

Результаты исследования показали, что число неудавшихся, предотвращенных и реализованных терактов со стороны исламских группировок в Европе выросло на 725% в период с 2007 по 2017 год, говорится в материале.

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Это происходит на фоне того, как угроза терроризма остается на не приоритетных позициях в программе безопасности США, где все больше фокусируются на угрозе со стороны России и Китая, пишет газета.

«Угроза нападений таких групп, как «Исламское государство» (организация запрещена в России) и «Аль-Каида» (организация запрещена в России), на союзников США, таких как Великобритания и Франция, находится на одном из самых высоких уровней» c сентября 2001 года, цитирует WSJ доклад.

В докладе указывается, что с 2017 года в Европе произошло самое большое количество террористических атак «крайне правых экстремистов» за последние два десятилетия. В выводах исследования заключается, что «наиболее значительные террористические заговоры и нападения» исламских группировок в Европе совершаются гражданами европейских стран, а не беженцами или лицами, ищущими убежища.

«Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.