В США в результате крушения самолета погибли три человека

В Атланте легкомоторный самолет упал на футбольное поле, в результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает The Independent.

По данным управления гражданской авиации, крушение произошло сразу после вылета самолета из аэропорта в округе Фултон. Он направлялся в Мемфис.

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Отмечается, что на борту воздушного судна были три человека, они погибли. Обломки самолета повредили один из расположенных неподалеку домов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Виргиния разбился легкомоторный самолет.